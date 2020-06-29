Экс-премьер Франции сядет в тюрьму за мошенничество
Франсуа Фийона приговорили к пяти годам лишения свободы. Как минимум два года политик проведет в тюрьме.
Супругу Фийона также признали виновной в мошенничестве. Она получила три года условно.
Адвокаты будут обжаловать приговор и требовать пересмотра дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Скандал вокруг экс-премьера разразился зимой 2017 года, в разгар избирательной кампании. Французская пресса тогда сообщила, что супруга политика Пенелопа получала зарплату в качестве его помощника, но на работе она не появлялась. Скандал получил название «Пенелопагейт».
Фийон считался лидером президентской гонки, но скандал повлиял на его рейтинг. В итоге он стал третьим – после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.
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