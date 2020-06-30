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12:23 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Онищенко: действия Байдена в Украине – криминальны

Зеленский не имеет никакого влияния на Специализированную антикорррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), эти органы руководятся из посольства США.

Зеленский не имеет никакого влияния на Специализированную антикорррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), эти органы руководятся из посольства США. Об этом в онлайн-интервью на телеканале NewsOne в понедельник, 29 июня рассказал бывший народный депутат Украины Александр Онищенко, который ныне вынужденно проживает в Германии.

Поскольку даже после прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа американское посольство в Киеве осталось под контролем демократов, финансируемых Соросом, Зеленский вынужден поддерживать контакты с этой группировкой. Поэтому в правительстве то и дело появляются так называемые «соросята», считает Александр Онищенко. И риторика украинского президента стала очень похожа на риторику его предшественника, который тесно сотрудничал с Демократической партией США.

Сам кандидат от демократов на выборах в Соединенных Штатах Джо Байден, по словам Онищенко, активно занимается нефтяным и газовым бизнесом. Поэтому для него является важным влияние через Сороса на «Нафтогаз Украины». Андрей Коболев, по его утверждению, получил от Джорджа Сороса задание приватизировать предприятие «Укргаздобыча» и передать его в сферу влияния американского миллиардера.

Схемой влияния Байдена через посольство США на президента Зеленского объясняется отсутствие у последнего воли к расследованию коррупции в системе «Нафтогаза», уверен Онищенко. Владимир Зеленский напрямую из посольства США получает указания о том, кого можно трогать, а кого нельзя.

«Трамп старается не поддерживать Украину, использование Украины в борьбе с Россией сейчас производится силами демократов. Запад интересуют санкции против России, а Украину используют, как буферную зону. Поэтому Запад интересует продолжение конфликта в Украине: на самом деле в Украине идет братоубийственная война. Россия набирает мощь, санкциями пытаются ослабить Россию, используя при этом Украину», утверждает экс-нардеп.

Беспорядки в США, которые, по слухам, финансирует тот же Сорос, играют в пользу рейтинга Байдена. «Демократы, Байден, Сорос, используют деньги, которые они заработали¸ в том числе, и грязным путем в Украине, для поддержки протестов в Америке», считает Онищенко.

Если бы у президента была воля, заявил Александр Онищенко, то в течение нескольких месяцев можно прекратить все коррупционные схемы, при помощи которых финансируются многие политические силы в Украине, в первую очередь радикальные, и в стране наступит порядок и спокойствие.

Но на данный момент, отмечает политик, влияние американского посольства на президента Зеленского усиливается, «демократы и компания Сороса обложили его со всех сторон». А глава украинского государства, чтобы дистанцироваться от олигархата, предпочитает «зависеть от демократов, что сейчас считается более выгодным». К тому же Зеленский нуждается в финансовой поддержке, которую он ожидает от Сороса.

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