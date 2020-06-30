В Украине восстанавливается рынок труда
Украинский бизнес восстанавливает деловую активность после выхода из карантина, однако общественное питание смогло возобновить обороты лишь на 77%.
В июне в Украине удвоилось количество вакансий по сравнению с апрелем. Так, на данный момент на Work.ua 44,8 тысячи активных вакансий, сообщают аналитики Опендатабот.
Также количество новых зарегистрированных ФЛП вышло на докарантинний уровень и составляет 5640.
Количество новых зарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий.
Сообщается, что сейчас в Украине работает 86% ресторанов от работавших в карантин. Обороты общественного питания возобновились на 77%.
При этом водители ездят на 65% больше, чем они это делали в карантин. А пешеходы передвигаются на 29% больше чем в карантин.
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Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране», сказал Степанов.
Ограничения введено до улучшения эпидемиологической ситуации в области. Будет ограничена работа кафе и развлекательных заведений.