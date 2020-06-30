В соседней галактике внезапно исчезла звезда, которая ярче Солнца в 2,5 млн раз

Астрономы считают, что она или «загородилась» облаком пыли, или же превратилась в черную дыру.

Астрофизики сообщили о внезапном исчезновении крупной звезды в одной из соседних карликовых галактик – в созвездии Водолея. У ученых две версии ее исчезновения, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сам процесс исчезновения звезды астрономы назвали сюрпризом. «Столь крупные звезды обычно становятся источником ярких вспышек сверхновых в конце своего существования. Поэтому исчезновение этого светила стало для нас сюрпризом», – рассказал астрофизик из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) Эндрю Аллан.

По мнению специалиста, звезда или «спряталась» от телескопов за массивным облаком пыли, или же превратилась в черную дыру, минуя стадию превращения в сверхновую.

«Если она действительно напрямую превратилось в черную дыру, то мы стали первыми свидетелями того, как жизнь гигантской звезды закончилась таким образом», – добавил Эндрю Аллан.

Астрофизики рассказали, что несколько лет наблюдали за карликовой галактикой PHL 293B в созвездии Водолея на расстоянии в 75 миллионов световых лет от Млечного Пути. Там была обнаружена крупная звезда, яркость которой в 2,5 миллиона раз выше, чем у Солнца.

Ученые выяснили, что небесное тело находилось на последних стадиях своего существования. Внезапно телескопы не обнаружили объект. Звезда исчезла, не оставив никаких следов.

Теперь, чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы, астрономы ждут завершения строительства сверхсовременного суперчувствительного 30-метрового телескопа E-ELT. С его помощью можно будет получить детальные снимки окрестностей исчезнувшей звезды и понять, что с ней произошло.

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