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19:30 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сепаратисты заблокировали два пункта пропуска на Донбассе

Проблемы с пересечением линии разграничения со стороны неподконтрольных территорий снова обострились.

Работа пунктов пропуска Марьинка и Новотроицкое на линии разграничения прекращена из-за блокирования сепаратистами. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск через КПВВ Майорское и Гнутово сейчас также не осуществляются. Единственным работающим пунктом остается Станица Луганская.

Там пеших граждан пропускают на неподконтрольную территорию ежедневно с 7:00 до 18:00, в обратном направлении с 7:00 до 20:00. По итогам 29 июня КПВВ Станица Луганская пересекло свыше 800 человек.

Как сообщалось ранее, с момента открытия пункта пропуска сотни автомобилей с людьми со стороны Горловки стоят в очереди по несколько дней, чтобы проехать на подконтрольную Украине территорию.

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Тэги: Донбасс, сепаратисты, пункт пропуска

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