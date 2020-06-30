Сепаратисты заблокировали два пункта пропуска на Донбассе
Проблемы с пересечением линии разграничения со стороны неподконтрольных территорий снова обострились.
Работа пунктов пропуска Марьинка и Новотроицкое на линии разграничения прекращена из-за блокирования сепаратистами. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Пропуск через КПВВ Майорское и Гнутово сейчас также не осуществляются. Единственным работающим пунктом остается Станица Луганская.
Там пеших граждан пропускают на неподконтрольную территорию ежедневно с 7:00 до 18:00, в обратном направлении с 7:00 до 20:00. По итогам 29 июня КПВВ Станица Луганская пересекло свыше 800 человек.
Как сообщалось ранее, с момента открытия пункта пропуска сотни автомобилей с людьми со стороны Горловки стоят в очереди по несколько дней, чтобы проехать на подконтрольную Украине территорию.
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