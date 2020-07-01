Граждан Украины на законодательном уровне обяжут носить маски
Эта ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн – 5100 грн).
Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров.
Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц – собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.
«Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина», – уточнил он.
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