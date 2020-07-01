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Главная » Украина » Общество
14:47 01 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Граждан Украины на законодательном уровне обяжут носить маски

Эта ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн – 5100 грн).

Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров.

Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц – собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

«Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина», – уточнил он.

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