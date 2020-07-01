Рейтинг самых дорогих брендов Украины
Общая стоимость полсотни крупнейших брендов Украины за год выросла на 100 миллионов долларов.
Журнал Корреспондент составил рейтинг из 50 самых дорогих брендов Украины. Перечень опубликован в №12.
Согласно рейтингу, самим дорогим брендом в Украине является мобильный оператор Киевстар, стоимость которого оценивается в $251,7 миллиона.
В первую пятерку входят Розетка ($209,9 млн), Дарниця ($179,2 млн), Моршинська ($177,5 млн) и ПриватБанк ($171,5 млн).
В двадцатку также включены Новая Почта, Укртелеком, Ощадбанк, Цитрус, Эпицентр, Roshen, OLX и МАУ.
Как отмечается, несмотря на кризис, стоимость крупнейших брендов выросла на 100 миллионов долларов – до 1,8 млрд.
Больше всего рост наблюдается в пищевой отрасли, производстве алкоголя, ритейла и фармацевтики. Например, компания Дарниця, по сравнению с 2019 годом, поднялась с 4-го на 3-е место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн до $179,2 млн.
В рейтинг попали только бренды, созданные в Украине. При расчете стоимости брендов учитывались ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция), финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламная активность.
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