Amazon за год подорожал на $132 млрд

Общая стоимость топ-100 самых дорогих брендов компаний мира за год выросла на 5,9%, до $5 трлн.

Стоимость бренда интернет-магазина Amazon за последний год увеличилась на $132 млрд, до $415 млрд, по оценке агентства Kantar, опубликовавшего в среду, 1 июля ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100.



Amazon возглавляет рейтинг, далее идет Apple, стоимость данного бренда агентство оценило в $352 млрд, на третье место вышла торговая марка корпорации Microsoft с $326 млрд.



Следом расположились Google – $323 млрд, платежная система Visa – $186,8 млрд, интернет-магазин Alibaba – $152,5 млрд, Tencent – $150,9 млрд, соцсеть Facebook – $147,1 млрд.



Замыкают топ-10 бренд сети фастфудов McDonald’s – $129,3 млрд и платежная система MasterCard – $108,1 млрд. Общая стоимость топ-100 самых дорогих брендов мира за год выросла на 5,9%, до $5 трлн.





Тэги: Amazon, стоимость