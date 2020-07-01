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Главная » Мир » Общество
23:00 01 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Африке уже более 400 тысяч зараженных COVID-19

Наибольшее количество летальных исходов от коронавируса зафиксировали в Египте, ЮАР и Алжире.

В государствах Африки число случаев заражения COVID-19 превысило 400 тысяч. Скончались 10 126 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом в среду, 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (151 209) и Египте (68 311). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2953), ЮАР (2657) и Алжире (912).

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Тэги: Африка, эпидемия, covid-19

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