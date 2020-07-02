Украинцам не рекомендуют отдых в Одессе и Кирилловке

Подобный вывод напрашивается после прочтения интервью с главой Гостуризма Марьяной Олеськив, данному РБК.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Нужно отдыхать там, где меньше людей.

По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей – на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

Отметим, что не только крупные портовые и курортные города переполнены отдыхающими. Так, в поселке Кирилловка Запорожской области отмечается рекордный наплыв отдыхающих, особенно накануне выходных.