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10:54 02 Июля 2020 Просмотров 484   КомментариевКомментарии

Украинцам не рекомендуют отдых в Одессе и Кирилловке

Подобный вывод напрашивается после прочтения интервью с главой Гостуризма Марьяной Олеськив, данному РБК.

Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив советует вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Нужно отдыхать там, где меньше людей.

По ее словам, надо помнить, что вирус никуда не делся. Нужно носить маску в помещениях и избегать скоплений людей. Поэтому она советует отдыхать в местах, где меньше людей – на реках, озерах, водохранилищах, в горах.

Отметим, что не только крупные портовые и курортные города переполнены отдыхающими. Так, в поселке Кирилловка Запорожской области отмечается рекордный наплыв отдыхающих, особенно накануне выходных.

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