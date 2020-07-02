«Обі#рався», – Порошенко в суде требовал, чтобы прокурор пошел в туалет

Неадекватное поведение Порошенко свидетельствует о том, что он очень нервничает.

На заседании об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки, которое проходило в Печерском суде Киева, подозреваемый пытался шутить. В частности, он отпустил сортирную остроту в адрес прокурора.

«Отпустите прокурора в туалет, потому что он обосрался», – сказал бывший глава государства.

Вообще лидер «Европейской солидарности» в ходе судебного заседания вел себя некорректно, не только позволяя себе шутки ниже плинтуса, но и часто с места перебивая прокурора. Кроме того, бывший президент просил дать прокурору воду, поскольку у того якобы повысилось давление.