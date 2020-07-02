Пострадавшим от Харви Вайнштейна женщинам заплатят 19 млн долларов
Компенсации получат женщины, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company.
Компенсации получат женщины, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company.
Для выплат создан специальный фонд. Женщины, подписавшие документ о неразглашении в связи с делом Харви Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут обнародовать свою историю. Соглашение о выплате компенсации должно быть одобрено окружным судом, а также судом, рассматривающим дело о банкротстве The Weinstein Company, сообщил телеканал CNN.
Как сказала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, сотрудницы The Weinstein Company «после всех преследований, угроз и дискриминации» наконец-то добились «определенной справедливости».
Генеральный прокурор назвала соглашение «победой для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя».
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