Пострадавшим от Харви Вайнштейна женщинам заплатят 19 млн долларов

Компенсации получат женщины, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company.

Компенсации получат женщины, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company.

Для выплат создан специальный фонд. Женщины, подписавшие документ о неразглашении в связи с делом Харви Вайнштейна, будут освобождены от его действия и смогут обнародовать свою историю. Соглашение о выплате компенсации должно быть одобрено окружным судом, а также судом, рассматривающим дело о банкротстве The Weinstein Company, сообщил телеканал CNN.

Как сказала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, сотрудницы The Weinstein Company «после всех преследований, угроз и дискриминации» наконец-то добились «определенной справедливости».

Генеральный прокурор назвала соглашение «победой для каждой женщины, которая подверглась сексуальному домогательству, дискриминации, запугиванию или преследованию со стороны своего работодателя».

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