Еще двоим полицейским предъявлено подозрение по делу о пытках в Кагарлыке
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Нацполиции и еще одному работнику отделения.
Речь идет об оперуполномоченном Кагарлицкого отделения и еще одном работнике отделения полиции.
Они подозреваются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 УК).
Следствие установило, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, оперуполномоченный по указанию своего руководителя удерживал руки потерпевшей, когда его руководитель надел противогаз на женщину и периодически зажимал дыхательную трубку.
Отмечается, что после начала расследование об изнасилования, в ГБР стали обращаться другие лица с сообщениями о пытках в Кагарлицком отделении полиции.
В частности, в начале января 2020 года работники отделения, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух человек, чтобы получить признание в совершении краж.
Пишет издание Украинская Правда
«Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлицкиц отдел полиции – применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня».
Также установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции в мае 2020 избил еще одного гражданина, который получил телесные повреждения средней степени тяжести.
По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения и задержанным в мае, которые сейчас содержатся в Киевском СИЗО (по ч. 2 ст. 127 УК).
Таким образом, в настоящее время следователи сообщили о подозрении 4 работниками Кагарлицкого отделения полиции.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Сообщает пресс-служба ГБР
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