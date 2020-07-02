В 1967 году НЛО отключил 16 ядерных ракет в пусковых шахтах США

В центральной Монтане, в четверг утром 16 марта 1967 года, боевой расчет ядерной ракеты E-Flight находился под землей в Центре управления полетами Echo-Flight (LCC) в укрепленном бункере

В течение раннего утра поступило несколько сообщений от патрулей службы безопасности о том, что они видели НЛО.

НЛО было замечено непосредственно над одной из пусковых установок E-Flight (LF) над шахтой. Оказалось, что по крайней мере один полицейский службы безопасности был настолько напуган этой встречей, что больше никогда не возвращался в Службу безопасности.

Через некоторое время заместитель командира расчета (DMCCC), 1-й лейтенант, информировал командира расчета (MCCC), капитана, о состоянии ракет в шахтах, когда прозвучал сигнал тревоги. В течение следующих 30 секунд все десять их ракет выдали на табло отчет о состоянии» No-Go». Одна за другой, каждая ракета стала неработоспособной.

С этого момента, как описывает его бывший ракетчик: «Весь ад вырвался на свободу! Среди множества звонков на электронный коммутатор. Дело усугубилось тем, что такое же событие произошло на другой пусковой установке в то же утро (6 ракет отключились).

В этом случае мы имеем остановку стратегических ядерных ракет, совпадающую с визированием НЛО над ракетной шахтой! Это были ракеты, потерянные американскими силами ядерного сдерживания.

Как рассказал Роберт Салас, который был в расчете в то утро: «Насколько я помню, во время дежурства в качестве заместителя командира ракетного боевого расчета под землей в ЛСС, в утренние часы 16 марта 1967 года я получил звонок от сержанта , отвечающего за безопасность объекта Центра управления пусками.

Он сказал, что он и другие охранники наблюдали неопознанные летающие объекты в непосредственной близости, которые несколько раз пролетали над шахтами в которых находились ракеты. В то время он мог описать их только как «огни».

Я не воспринял это сообщение всерьез и велел ему продолжать наблюдение и докладывать, если произойдет что-то более значительное. Я поверил, что этот первый звонок был шуткой.

Через несколько минут сержант службы безопасности позвонил снова. Теперь он был взволнован и расстроен, говоря, что НЛО завис сразу за передними воротами. Я приказал ему охранять огороженную территорию. Пока мы разговаривали, ему пришлось уйти, потому что один из охранников приблизился к НЛО и был ранен.

Я сразу же разбудил своего командира, который как раз отдыхал и начал докладывать о телефонных разговорах. Сразу же наши ракеты начали быстро переходить из состояния «тревога» в состояние «нет запуска». Какой-то сигнал был послан ракетам, что заставило их выйти из состояния боевой готовности.

Сообщив об этом происшествии на командный пункт, я позвонил своему охраннику. Он сказал, что человек, который приблизился к НЛО, не был серьезно ранен, но был эвакуирован вертолетом на базу. Оказавшись наверху, я напрямую поговорил с охранником об НЛО.

Он добавил, что НЛО имеет красное свечение и форму блюдца. Он повторил, что оно находилось прямо за воротами и бесшумно парило.

Мы послали патруль службы безопасности проверить наши ОРС после отключения, и они сообщили, что видели еще один НЛО во время этого патрулирования. Они также потеряли радиосвязь с нами сразу же после сообщения об НЛО.

Позже в то же утро нас сменил наш штатный сменный экипаж. Ракеты все еще не были приведены в боевую готовность бригадами технического обслуживания на месте.

Опять же, НЛО были замечены сотрудниками Службы безопасности во время или примерно во время отключения стратегических ракет Minuteman.

Было проведено углубленное расследование инцидента. Были проведены полномасштабные натурные и лабораторные испытания на заводе Boeing в Сиэтле. Как рассекреченные документы стратегического ракетного крыла, так и интервью с инженерами Boeing, которые проводили испытания после расследования инцидента, подтверждают, что никакой причины для отключения ракет так и не было найдено.

Самое большее, что можно было сделать, – это воспроизвести эффекты, непосредственно введя 10-вольтовый импульс в линию передачи данных. Один из выводов состоял в том, что единственный способ сделать это извне экранированной системы был через электромагнитный импульс от неизвестного источника.

Во время событий того утра в 1967 году НЛО были замечены сотрудниками Службы безопасности на восточной стороне базы и на одном северном, а также другими сотрудниками Службы безопасности на западной стороне. Эти наблюдения были сообщены отдельными группами охраны примерно в то же время, когда стратегические ракеты Minuteman были остановлены на обоих объектах.

ВВС США подтвердили, что все ракеты Echo flights отключились в течение нескольких секунд одна за другой и что никакой причины для этого так и не обнаружили.