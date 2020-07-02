Футбольный клуб «Real Madrid» следит за Николо Дзаньоло

«Реал» следит за 21-летним полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло, информирует Corriere dello Sport.

Молодой футболист – звезда итальянской команды, которая может его продать, чтобы уравновесить счета, поскольку убытки «римлян» в текущем сезоне могут составить 140 миллионов евро. Источник объясняет, что, если поступит предложение в 60-70 миллионов долларов за Николо, то «Рома» не сможет ответить отказом. Тут-то может в игру вступить мадридский «Реал», который всегда был очень внимательным к эволюции этого футболиста, который может сыграть, как на позиции вингера, так и в центре поля.