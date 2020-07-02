На заседании в Верховной Раде депутат от Слуги Народа проспал целый час

Народный депутат от «Слуги народа» Орест Саламаха на заседании Верховной Рады спал больше часа, пока его коллеги рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.

На сегодняшнем заседании парламента депутаты с самого утра и до сих пор занимались рассмотрением во втором чтении важного законопроекта №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

В начале одиннадцатого утра, после старта заседания, Саламаха покинул свое место в сессионном зале и отправился за колонну, где нашел себе место, устроился, правда, не сильно удобно, но этого ему хватило, чтобы проспать не менее часа. Хорошенько выспавшись, «слуга народа» вернулся на свое место.