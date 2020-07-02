50 народных депутатов направили конституционное представление по делу Майдана
В Конституционный суд Украины поступило представление от 50 парламентариев, которые просят не преследовать участников Евромайдана.
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В четверг, 2 июля, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закону Украины «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 № 743-VII. Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый Закон таким, что не соответствует Конституции Украины, то есть не преследовать активистов Майдана.
Сообщает Информационное агентство ASPI
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