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Главная » Украина » Общество
16:02 02 Июля 2020 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

50 народных депутатов направили конституционное представление по делу Майдана

В Конституционный суд Украины поступило представление от 50 парламентариев, которые просят не преследовать участников Евромайдана.

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https://aspi.com.ua/ru/news/politika/delo-maydana-v-ksu-postupilo-konstitucionnoe-predsta

В четверг, 2 июля, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закону Украины «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» от 21 февраля 2014 № 743-VII. Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый Закон таким, что не соответствует Конституции Украины, то есть не преследовать активистов Майдана.

Сообщает Информационное агентство ASPI

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