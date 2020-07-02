Власти США назвали еще одну причину для продления санкций против России

США считают несанкционированным использование Россией моста через Керченский пролив

Соединенные Штаты считают несанкционированным строительство и использование Российской Федерацией моста в Керченском проливе. Такие действия в США называют еще одной причиной для сохранения санкций против РФ.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.



В посольстве выразили обеспокоенность из-за использования Крыма Россией для проведения незаконных опросов, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина. Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций», – сообщили в посольстве США.

Отметим, днями в Крыму прошел «референдум» за поправки в конституцию РФ. В связи с этим Украина выразила протест. Также о непризнании «референдума» в Крыму выступили в Евросоюзе.