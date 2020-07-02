В Южной Корее триатлонистка покончила с собой из-за жестокости тренеров

22-летняя Чой Сук Хён покончила с собой, заявив о насилии со стороны тренерского штаба. В 2015 году она попала в национальную сборную по триатлону.

Она покончила с собой на прошлой неделе, сообщает BBC.

Чой Сук Хён неоднократно жаловалась на жестокое обращение со стороны тренеров. Обращалась даже в Корейский спортивный и олимпийский комитет (KSOC) с просьбой провести расследование. Но все ее жалобы были проигнорированы.

Аудиокассеты, выпущенные телеканалом YTN, подтверждают слова ее родителей о том, что спортсменка подвергался избиениям, словесным оскорблениям и преследованиям.

В KSOC отрицают, что оставили без внимания ее жалобу.

«Комитет считает очень прискорбным, что такой инцидент произошел, даже несмотря на то, что мы прилагаем усилия для предотвращения насилия и сексуальных посягательств и для защиты прав спортсменов», – говорится в заявлении комитета.

В своем заявлении Федерация триатлона Кореи пообещала принять меры против предполагаемых нарушителей.

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