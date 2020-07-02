В Южной Корее триатлонистка покончила с собой из-за жестокости тренеров
22-летняя Чой Сук Хён покончила с собой, заявив о насилии со стороны тренерского штаба. В 2015 году она попала в национальную сборную по триатлону.
Она покончила с собой на прошлой неделе, сообщает BBC.
Чой Сук Хён неоднократно жаловалась на жестокое обращение со стороны тренеров. Обращалась даже в Корейский спортивный и олимпийский комитет (KSOC) с просьбой провести расследование. Но все ее жалобы были проигнорированы.
Аудиокассеты, выпущенные телеканалом YTN, подтверждают слова ее родителей о том, что спортсменка подвергался избиениям, словесным оскорблениям и преследованиям.
В KSOC отрицают, что оставили без внимания ее жалобу.
«Комитет считает очень прискорбным, что такой инцидент произошел, даже несмотря на то, что мы прилагаем усилия для предотвращения насилия и сексуальных посягательств и для защиты прав спортсменов», – говорится в заявлении комитета.
В своем заявлении Федерация триатлона Кореи пообещала принять меры против предполагаемых нарушителей.
Новости по теме
В полицию обратился муж погибшей депутат областного совета от партии Батькивщина Игорь Ивануна, утверждают местные СМИ.
Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой самоубийство.
40-летний Енг Нам Кю, приговоренный к казни в 2007 году, в воскресенье, 22 ноября, скончался в тюремной больнице, куда он был доставлен после попытки самоубийства. Енг Нам Кю считался одним из самых жестоких серийных убийц в истории Южной Кореи.