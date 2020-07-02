Верховный суд Великобритании объявил Гуайдо президентом Венесуэлы

Верховный суд Великобритании в тяжбе о принадлежности более 930 млн долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии, встал на сторону оппозиции.

«Правительство ее величества признает господина Гуайдо законным президентом Венесуэлы, и, как следствие, не признает господина Мадуро законным президентом», – заявил судья Найджел Тир.

Спор возник из-за того, что Центральный банк Венесуэлы собрался перевести золото из английского банка на счета программы развития ООН. Перевод, однако, был остановлен: о своем праве распоряжаться золотом заявил управляющий совет банка, специально созданный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Британский суд встал на сторону оппозиционеров: по словам судьи, провластный управляющий совет «может найти более теплый прием в странах, чьи власти заняли иную позицию касательно легитимности господина Мадуро, в Англии же их запросы обречены».

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