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Главная » Украина » Политика
18:27 02 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Комитет по экономической политике рекомендует уволить Терентьева

Комитет Верховной Рады по экономической политике рекомендует парламенту одобрить заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке, в то время, как финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в парламенте.

«Комитет принял решение поддержать отставку», – сказал источник.

Он добавил, что комитет не получал от секретариата Рады заявления Терентьева об отзыве заявления об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 1 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что Президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе Президента заставил главу АМКУ Юрия Терентьева написать заявление об отставке.

Предположительной причиной конфликта между Зеленским и Терентьевым, по данным СМИ, является наложение АМКУ штрафа в размере 6,5 млрд гривен на компанию «Тэдис», которая является монополистом на рынке табачных изделий.

Затем 2 июля Терентьев написал заявление об отзыве заявления об отставке от 1 июля.

Терентьев работает главой АМКУ с мая 2015 года.

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