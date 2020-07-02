В Черногории разрешили гей-свадьбы
Черногорский парламент принял закон о легализации в стране однополых браков.
Об этом сообщили в общественной телерадиокомпании Черногории RTCG.
Как отмечается, за соответствующий законопроект проголосовали 42 депутата (при необходимых 41). Пятеро народных избранников не поддержали инициативу.
Согласно закону, однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары, кроме возможности усыновления детей.
Также документ регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка легализовать однополые браки в Черногории. В прошлом году документ проходил в парламенте, однако тогда он не набрал необходимого большинства голосов.
Новости по теме
Верховный суд Великобритании в тяжбе о принадлежности более 930 млн долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии, встал на сторону оппозиции.
Херсонские арбузы будут маркировать QR-кодом
Комитет Верховной Рады по экономической политике рекомендует парламенту одобрить заявление председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева об отставке, в то время, как финансовый комитет рекомендует Раде уволить Смолия.