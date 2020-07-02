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23:00 02 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Горбольницы Ивано-Франковска больше не будут принимать больных COVID-19

Пациентов будут перенаправлять в областную больницу или в Калуш. Так власти города решили сократить число пациентов.

Больных коронавирусом жителей Ивано-Франковска не будут принимать в городских больницах. Об этом со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива пишет Галицкий корреспондент в четверг, 2 июля.

«Приняли решение, что пока не будем принимать пациентов. Будем их направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу. Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать», – сказал Марцинкив.

На данный момент в горбольницах находится 281 пациент с COVID-19, из них 13 инфицированных госпитализировали накануне. В областной инфекционной больнице сейчас находится 46 больных. Четверых госпитализировали прошедшие сутки.

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Тэги: Ивано-Франковск, больницы, covid-19

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