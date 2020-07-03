Коронавирус мутировал, и стал более заразным

Международная группа исследователей обнаружила новую мутацию коронавируса и назвали ее G614. Она распространяется быстрее, но в то же время не ухудшает состояние здоровья пациентов по сравнению с обычной формой Covid-19.

«Наши глобальные данные показывают, что вариант G614 распространялся быстрее в спайковых белках чем D614. В нашем понимании, это означает, что вирус, вероятно, будет более заразным», – пишет в докладе биолог-теоретик Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Отмечается, что исследователи утверждают, что новая мутация почти полностью заменила первоначальную версию (D614), которая распространилась сначала в Европе, а затем в США и других частях света.

Исследователи отмечают, что мутировавшая версия коронавируса размножается быстрее в верхних дыхательных путях, в частности носу и горле. «Это может объяснять, почему заболевания проходит легче», – заключают ученые.