Низкий курс доллара не устраивает главу Минфина
Более высокий курс доллара необходим для выполнения доходной части госбюджета, говорит министр.
Для повышения доходов госбюджета в Украине желателен более высокий курс доллара, заявил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 3 июля.
«То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены», – сказал он.
При этом министр считает, что «это не проблема, это не критическая ситуация».
По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию госдолга.
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