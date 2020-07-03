Низкий курс доллара не устраивает главу Минфина

Более высокий курс доллара необходим для выполнения доходной части госбюджета, говорит министр.

Для повышения доходов госбюджета в Украине желателен более высокий курс доллара, заявил министр финансов Сергей Марченко в пятницу, 3 июля.

«То, что стабильность курса является положительной ситуацией, тут трудно спорить. Единственный вопрос, нам, как бюджету, желательно, чтобы этот курс был немножко выше. Ожидания у нас в бюджете были заложены», – сказал он.

При этом министр считает, что «это не проблема, это не критическая ситуация».

По его словам, недоборы на таможне Минфин перекрывает экономией по обслуживанию госдолга.

Тэги: минфин, бюджет, курс доллара