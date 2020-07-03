Зеленский назначил 37 судей в местных судах

Судьи были назначены в 17 областей. Больше всего назначений – 7 – были сделаны в Черкасскую область.

Президент Владимир Зеленский назначил на должности 37 судей в местных общих судах. Соответствующий указ №265/2020 от 2 июля обнародован на сайте Президента.

В частности, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (4), Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (2), Львовской (2) областей, города Львова (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (4), Ровенской (1), Сумской (2) областей, города Сумы (1), Тернопольской (1), Черкасской (7) , Черновицкой (1) и Черниговской (2) областей.

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