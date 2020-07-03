Взбунтовавшегося против властей схиигумена Сергия лишили сана
Епархиальный суд Екатеринбургской епархии РПЦ лишил церковного сана схиигумена Сергия (Романова), отказавшегося подчиниться церковным властям.
Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл.
Конфликт Сергия с церковными властями разгорелся во время эпидемии коронавирусной инфекции – схиигумен осудил закрытие храмов и проклял представителей церковных и светских властей, причастных к этому решению. После этого священнослужитель был запрещен в служении.
В июне сообщалось о том, что Сергий открыто выступил против церковных властей, взяв под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.
Сергий выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституции «узаконивают рабовладельческую власть».
«То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!» – заявил Сергий.
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