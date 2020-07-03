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Главная » Мир » Религия
15:25 03 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Взбунтовавшегося против властей схиигумена Сергия лишили сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии РПЦ лишил церковного сана схиигумена Сергия (Романова), отказавшегося подчиниться церковным властям.

Решение еще должен утвердить патриарх Кирилл.

Конфликт Сергия с церковными властями разгорелся во время эпидемии коронавирусной инфекции – схиигумен осудил закрытие храмов и проклял представителей церковных и светских властей, причастных к этому решению. После этого священнослужитель был запрещен в служении.

В июне сообщалось о том, что Сергий открыто выступил против церковных властей, взяв под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

Сергий выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституции «узаконивают рабовладельческую власть».

«То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!» – заявил Сергий.

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Тэги: РПЦ, схиигумен Сергий

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