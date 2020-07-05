В Австрии застрелили чеченца, критиковавшего Кадырова

В пригороде Вены выстрелом в голову убит уроженец Чечни Мамихан Умаров. Ранее он обратился за получением политического убежища.

Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Представитель чеченской диаспоры в Европе сообщил, что стрелявшим был уроженец Чечни.

Газета Österreich написала, что преступление произошло в 19:30 по местному времени возле торгового центра G3. Подозреваемый в убийстве передвигался на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

На это событие отреагировал бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

«Он был главным свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевои и покушении на Адама Осмаева, и теракта в Киеве под телеканалом Эспрессо, где было совершено покушение на меня и убиты два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

В одном из интервью Мамихан Умаров, который, по его словам, с 2008 года сотрудничал с австрийскими спецслужбами, признался, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство нынешнего командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его супруги Амины Окуевой и депутата Игоря Мосийчука.

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