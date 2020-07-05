Харьковские полицейские врезались в столб на служебном автомобиле

В Слободском районе Харькова служебный автомобиль полицейских попал в ДТП. В результате машина врезалась в столб. Об этом сообщили очевидцы.

По данным правоохранителей, водитель Skoda Rapid не учел обстановки на дороге, из-за чего и произошла авария. В результате ДТП никто не пострадал. На виновника составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).