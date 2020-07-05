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13:56 05 Июля 2020 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Харьковские полицейские врезались в столб на служебном автомобиле

В Слободском районе Харькова служебный автомобиль полицейских попал в ДТП. В результате машина врезалась в столб. Об этом сообщили очевидцы.

По данным правоохранителей, водитель Skoda Rapid не учел обстановки на дороге, из-за чего и произошла авария. В результате ДТП никто не пострадал. На виновника составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).

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