Дубинский напился и не смог поехать на велосипеде, – СМИ

Народного депутата Украины от «Слуги народа» и кандидата в мэры Киева Александра Дубинского засняли за непристойным поведением.

Народного депутата Украины от «Слуги народа» и кандидата в мэры Киева Александра Дубинского засняли за непристойным поведением. Дубинский попал в объектив пользователей социальных сетей, когда пытался сесть на велосипед в состоянии алкогольного опьянения в центре города, утверждает Интернет-издание «Аргументум».

После скандала оказалось, что команда Александра Дубинского снимала предвыборный ролик. На фотосессию Дубинский приехал на машине Lexus. Фотосессия Дубинского заняла пару минут. Народный депутат только смог позировать сидя на велосипеде для фотографа и видео-оператора. Находясь в состоянии опьянения, попытки Дубинского поехать на велосипеде были неудачными и превратились в «насилование» велосипеда со стороны народного депутата. На своей странице в «Фейсбук» народный депутат подтвердил, что это именно он принимал участие в фотосессии на велосипеде: «Вышел с Лексуса. Покатался на велике. Уехал на Гелике. Краткое содержание моего дня по версии парахаботиков. Учитесь ». В то же время Дубинский умолчал о своем неадекватном состоянии.

«Источники в штабе Дубинского сообщают, что по сценарию ролика Александр должен был сесть на велосипед, проехать по улице Пушкинской, соскочить с него на ходу и приветствовать киевлян. Но народный депутат приехал на съемки в состоянии алкогольного опьянения и не смог сесть на велосипед без поддержки помощников. Соответственно съемки ролика сорвались, а поведение Дубинского привлекло внимание окружающих», – отмечает издание.

В СМИ прозвучало обращение к Национальной полиции Киева отследить маршрут «зеленого» автомобиля Mercedes G55 AMG, на котором Дубинский покинул место съемки предвыборного ролика. По информации автолюбителей, по дороге народный депутат нарушал привила ПДД, создавал аварийные ситуации и угрожал жизни пешеходов и других водителей автомобилей.

Пользователи соцсетей не выбирают слов и негативно комментируют такие действия народного депутата от Слуги «народа» Александра Дубинского. «Стал прям под знаком. Да кому он нужен нах*й мэром, пусть идет и занимается тем, чем до дипутатства. И с кресла депутата гнать ОБЯЗАТЕЛЬНО», – возмущается Алексей Мороз.

«Най*бува*т людей и п*зд*т наши деньги», – цитирует Denis Denis любимую фразу Дубинского «они просто п*здят наши деньги».

«Как Ляшко п*дарас в окопе, очередное чучело с мамой автогонщицей», – негодует Сережа Герк.

В ноябре 2019 года на сайте Bihus.info вышло журналистское расследование относительно собственности Дубинского. По данным издания семья Дубинского владеет 24 квартирами, 17 автомобилями, двумя домами и 70 сотками земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов. Часть имущества при этом записано на жену Лесю Цыбко, а часть на маму Александра. Наличие у матери Maserati Дубинский объяснил тем, что «мама любит скорость». До избрания народным депутатом Александр Дубинский работал на телеканале «1+1» – в телепрограмме расследований «Деньги», которая занималась разоблачениями коррупции, в том числе недекларированием имущества чиновниками.