Сергей Ребров посетил матч Динамо – Шахтер

Главный тренер «Ференцвароша» смотрел с трибун за «украинским классическим»

В матче 29-го тура УПЛ киевское «Динамо» проиграло донецкому «Шахтеру» 2:3.

«Украинское классическое» посетил экс-наставник «бело-синих», а ныне главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров.

Напомним, украинский специалист возглавлял тренерский штаб «Динамо» с 2014-го по 2017 год. Под руководством Реброва киевский клуб дважды стал чемпионом Украины – в сезонах 2014/15 и 2015/16.

Венгерский клуб 46-летний Ребров принял в 22-го августа 2018-го года. С «Ферецварошом» украинец выиграл чемпионство два сезона подряд.