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18:38 05 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Как жители Черкасс веселились под град на затопленных улицах города

Улицы Черкасс накануне затопило в результате мощного ливня с ветром и градом

Автомобили вынуждены переплывать через метровые лужи, а местные жители принялись купаться на подтопленных улицах. Видео последствий непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.
Как сообщает «Суспільне», руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что 4 июля в Черкассах зарегистрировали 41% месячной нормы осадков.

Мощный ливень продлился всего 40 минут, но за это время выпало 31,4 мм дождя.

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