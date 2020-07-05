В зоопарке Цюриха тигрица растерзала смотрителя

В субботу, 4 июля, пятилетняя самка амурского тигра по кличке Ирина набросилась на 55-летнюю сотрудницу зоопарка.

Тигрица ранила женщину в шею и растерзала ее на глазах у посетителей, сообщает Bild.

Другие сотрудники зоопарка, полиция и врачи скорой помощи пришли к пострадавшей на помощь спустя несколько минут после нападения. Они отогнали животное с помощью перцового газа и выстрелов резиновыми пулями. Однако спасти женщину не удалось. От полученных ран она скончалась на месте.

Государственный прокурор и городская полиция Цюриха в настоящее время расследуют обстоятельства инцидента.

Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам. К тому же, амурские тигры занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Тигрица Ирина прибыла в Цюрих из Дании в 2019 году и до сих пор никогда не проявляла агрессии.

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