В зоопарке Цюриха тигрица растерзала смотрителя
В субботу, 4 июля, пятилетняя самка амурского тигра по кличке Ирина набросилась на 55-летнюю сотрудницу зоопарка.
Тигрица ранила женщину в шею и растерзала ее на глазах у посетителей, сообщает Bild.
Другие сотрудники зоопарка, полиция и врачи скорой помощи пришли к пострадавшей на помощь спустя несколько минут после нападения. Они отогнали животное с помощью перцового газа и выстрелов резиновыми пулями. Однако спасти женщину не удалось. От полученных ран она скончалась на месте.
Государственный прокурор и городская полиция Цюриха в настоящее время расследуют обстоятельства инцидента.
Администрация зоопарка заверила, что не собирается усыплять тигрицу, так как она действовала согласно своим инстинктам. К тому же, амурские тигры занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.
Тигрица Ирина прибыла в Цюрих из Дании в 2019 году и до сих пор никогда не проявляла агрессии.
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