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09:38 06 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые считают, что недооценили заразность коронавируса

В ВОЗ преуменьшают возможность воздушной передачи COVID-19.

Группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. По их данным, COVID-19 может находиться в воздухе гораздо дольше.

Документ подписали 239 ученых. Как утверждают в письме специалисты, COVID-19 может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет вирусу проникать в организм во время дыхания.

Даже в своем последнем обновлении о коронавирусе, выпущенном 29 июня, ВОЗ заявила, что воздушная передача вируса возможна только после медицинских процедур, при которых образуются аэрозоли или капли размером менее 5 микрон.

Также ученые отмечают, что коронавирусом инфицируются по всему миру – в барах, ресторанах, офисах, на рынках и в казино. Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе дольше.

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