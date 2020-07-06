Насильник наощупь не определил возраст жертвы, и удивился, узнав, что она несовершеннолетняя

Из-за заболевания глаз подсудимый насиловал жертву, «не рассмотрев» ее возраст.

Мелитопольская адвокат Яна Ненашева, подзащитный которой обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, заявила в ходе одного из недавних заседаний, что он не мог рассмотреть возраст жертвы, поскольку страдает болезнью глаз.

Ненашева заявила, что подсудимый страдает врожденной атрофакцией зрительного нерва, а потому не рассмотрел в темное время суток биологический возраст потерпевшей. В связи с этим она просила переквалифицировать статью, вменяемую обвиняемому, в более мягкую.

Коллегия судей посчитала ходатайство адвоката преждевременным, однако посчитала возможным дать ему оценку в совещательной комнате после завершения судебного рассмотрения.

Пока же подозреваемый остается под арестом в СИЗО. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.