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15:09 06 Июля 2020 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В Германии есть необычная Таврия

В сети показали, как выглядит самая необычная “Таврия”. Редкая модель машины была найдена в Германии. Когда-то этот автомобиль стоил целое состояние.

Если речь заходит об отечественном автомобильном производстве, то многие почему-то думают об “Запорожце”, хотя та же “Таврия”, достойна не меньшего внимания, чем детище Запорожского автозавода. Именно “Таврия” в 1990-2000 гг. считалась самых практичным автомобилем в Украине. Естественно, не обошлось и без критики в сторону машины – ее называли и “консервной банкой” и “конструктором на колесах”, тем не менее, ни один владелец этой машины не пожалел о покупке.

Электро-кар Таврия

Дело в том, что автомобиль, несмотря на довольно маленькие габариты был очень вместителен. В салон можно запросто усадить пятерых человек и еще забить грузом багажник. Не боится эта машина и грунтовой дороги.

Тем не менее, мало кто знает о существовании довольно редкой модели, которая была выпущена АвтоЗАЗ – электрической модели. Стоит отметить, что речь идет, не о концепте Lanos пикап с крытым кузовом, который появился в 2012 году, но так и не поступил на производство. Имеется ввиду первые серийные образцы разработок 90-годов.

Для украинского рынка такой электрокар был довольно специфичным, поэтому было решено, что новинка будет экспортироваться в Германию. Модель, которая работала с помощью электрического двигателя получила название “ЗАЗ-1109 Таврия-Электро”. Производитель позиционировал транспортное средство, как тихий, комфортный автомобиль для города.

Что касается технических характеристик, то они были довольно скромными. Так, авто было оснащено 12 вольтным двигателем, с мощностью 16 лошадиных сил. Запас хода составлял 112 километров. Стоимость такого автомобиля в девяностые годы была довольно приличной 31 650 марок, поэтому не особо пользовалась спросом среди немцев. За эти деньги можно было приобрести более комфортный Volkswagen Passat.

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