В Германии есть необычная Таврия
В сети показали, как выглядит самая необычная “Таврия”. Редкая модель машины была найдена в Германии. Когда-то этот автомобиль стоил целое состояние.
Если речь заходит об отечественном автомобильном производстве, то многие почему-то думают об “Запорожце”, хотя та же “Таврия”, достойна не меньшего внимания, чем детище Запорожского автозавода. Именно “Таврия” в 1990-2000 гг. считалась самых практичным автомобилем в Украине. Естественно, не обошлось и без критики в сторону машины – ее называли и “консервной банкой” и “конструктором на колесах”, тем не менее, ни один владелец этой машины не пожалел о покупке.
Дело в том, что автомобиль, несмотря на довольно маленькие габариты был очень вместителен. В салон можно запросто усадить пятерых человек и еще забить грузом багажник. Не боится эта машина и грунтовой дороги.
Тем не менее, мало кто знает о существовании довольно редкой модели, которая была выпущена АвтоЗАЗ – электрической модели. Стоит отметить, что речь идет, не о концепте Lanos пикап с крытым кузовом, который появился в 2012 году, но так и не поступил на производство. Имеется ввиду первые серийные образцы разработок 90-годов.
Для украинского рынка такой электрокар был довольно специфичным, поэтому было решено, что новинка будет экспортироваться в Германию. Модель, которая работала с помощью электрического двигателя получила название “ЗАЗ-1109 Таврия-Электро”. Производитель позиционировал транспортное средство, как тихий, комфортный автомобиль для города.
Что касается технических характеристик, то они были довольно скромными. Так, авто было оснащено 12 вольтным двигателем, с мощностью 16 лошадиных сил. Запас хода составлял 112 километров. Стоимость такого автомобиля в девяностые годы была довольно приличной 31 650 марок, поэтому не особо пользовалась спросом среди немцев. За эти деньги можно было приобрести более комфортный Volkswagen Passat.
Новости по теме
На Житомирщине 13-летнего парня нашли с огнестрельным ранением головы. Накануне он взял у отца ружье и пошел за пределы села.
Разрешили работу ресторанов после 22:00
В Донецкой области в городе Новогродовка утром, 6 июля, в результате аварии была обесточена шахта Котляревская ГП «Селидовуголь».