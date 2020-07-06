Сергею Пашинскому вручили обвинительный акт

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело бывшего нардепа Сергея Пашинского.

На прошлой неделе ему вручили обвинительный акт в деле о нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

В бюро сообщили, что досудебное расследование по делу в отношении Пашинского завершили 3 июля. Бывшему нардепу нескольких созывов и его адвокатам вручили обвинительный акт в деле о нападении на Химикуса.

“Дело направлено в суд на рассмотрение”, – сообщили в ГБР.

В бюро добавили, что Пашинскому инкриминируют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Сам бывший нардеп в Facebook подтвердил, что ему вручили обвинительный акт, но назвал его “фейковым и сфальсифицированным”. Он также опубликовал видео того, как ему вручали документы.

Напомним, о завершении расследования дела Пашинского сообщалось еще в апреле 2020 года.

Речь идет об инциденте в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год. Тогда в Киевской области произошел конфликт между на тот момент действующим нардепом и Вячеславом Химикусом. В результате Пашинский выстрелил из пистолета марки Glock, пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением.

Пашинский заявлял, что действовал в рамках самообороны, и летом 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное дело. Однако через несколько месяцев Печерский райсуд обязал ее возобновить расследования.

В октябре 2019 года Пашинского задержали и взяли под стражу, но в дальнейшем его отпустили под домашний арест.

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