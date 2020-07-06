Россия обвиняет в шпионаже бывший украинский футболист
Василенко родился в 1967 году и с 1992 года по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги.
Бывший игрок клубов Таврия (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружба (Бердянск) Василий Василенко арестован в Москве по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщило российское информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, Василенко задержан сотрудниками ФСБ и содержится в одном из столичных СИЗО. «Ему предъявлено обвинение по ст. Шпионаж (ст.276 УК РФ)», – сообщил собеседник издания.
Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. С 1992 года по 2001 год играл в защите украинских футбольных команд первой и второй лиги.
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