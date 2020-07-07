Дания разрешила строить «Северный поток 2″ в своих водах
Дания оставалась единственной страной, не давшей «Газпрому» разрешения на строительство на своей территории.
Датское энергетическое агентство выдало разрешение использовать при строительстве «Северного потока 2″ в исключительной экономической зоне страны трубоукладочные суда с якорями для завершения строительства последнего отрезка трубопровода в водах Дании. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.
Строительство «Северного потока-2″ сейчас прекращено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.
Газопровод «Северный поток 2″ должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км.
Дания оставалась единственной страной, не дававшей «Газпрому» разрешения на строительство на своей территории.
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Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.