В США футболист подписал рекордный в истории мирового спорта контракт
24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал с командой 10-летний контракт – он заработает около 500 млн долларов.
Нынешний трудовой договор с клубом, подписанный Махоумсом в 2017 году, истекает после окончания текущего сезона. По новому соглашению квотербек заработает около 500 млн долларов.
Данный контракт стал самым большим в истории мирового спорта. Предыдущий рекорд принадлежал бейсболисту клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту. В 2019 году спортсмен заключил с командой соглашение на 12 лет и общую сумму в размере около 430 млн долларов.
Махоумс был выбран «Канзас-Сити» на драфте 2017 года под десятым номером. По итогам прошлого сезона футболисты «Канзас-Сити» стали победителями Супербоула впервые с 1970 года. Махоумс был признан самым ценным игроком встречи, став самым молодым футболистом в истории лиги, который получил этот титул и завоевал Супербоул.
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