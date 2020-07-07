На Донбассе с начала суток боевики 4 раза нарушили «режим тишины»

Вследствие обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил нет

С начала текущих суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применяя минометы запрещенного минскими договоренностями калибра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в районе Новотошковского оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем и минометов. Также боевики в течение полутора часов выпустили 30 мин, преимущественно 120-го калибра, и совершили 6 выстрелов из 122-мм артиллерии.

Кроме того, из гранатометов различных систем оккупанты нарушали режим тишины в районах н. п. Старогнатовка и Водяное. Вблизи Богдановки боевики открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вследствие обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.