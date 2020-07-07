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15:49 07 Июля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Луганской области людей эвакуируют из-за лесных пожаров

Масштабный лесной пожар в Луганской области, который возник 6 июля, сегодня достиг населенного пункта Волчье.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Луганской области.

Согласно сообщению, из-за сильного ветра очаги пожара распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

«Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГСЧС в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в (71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники)», – сказано в сообщении.

Вскоре к ликвидации пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели, добавили в ГСЧС.

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