В Луганской области людей эвакуируют из-за лесных пожаров
Масштабный лесной пожар в Луганской области, который возник 6 июля, сегодня достиг населенного пункта Волчье.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Луганской области.
Согласно сообщению, из-за сильного ветра очаги пожара распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.
«Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов. На месте работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГСЧС в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в (71 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники)», – сказано в сообщении.
Вскоре к ликвидации пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели, добавили в ГСЧС.
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