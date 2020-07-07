В Киеве мужчина стрелял в знакомого из-за потерянного места работы
В ночь с 6 на 7 июля в Киеве возле магазина на улице Братиславская произошла стрельба.
35-летний киевлянин открыл огонь по своему 26-летнему знакомому.
По предварительной информации, мужчина решил отомстить наставнику на работе. Накануне он устроился на новое место, отработал там три месяца, но после испытательного срока его не взяли на работу и не выплатили деньги.
В этом мужчина обвинил наставника и решил наказать его. Ночью он подъехал к магазину, где находился знакомый, сделал два выстрела и уехал.
Раненого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Стрелка полиция задержала. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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