Стало известно, почему Зеленский не распустит парламент
Все точки над Ї расставил глава парламентской фракции «Слуга народа».
Вероятность, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную раду, составляет меньше 1%. На перевыборах «Слуга народа» не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24″.
По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.
«Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает «Голос» – он просто исчезает с политической карты. Потом «Слуга народа» теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, «Батькивщина» плюс-минус остается, как есть», – пояснил он.
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