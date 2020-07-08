Стало известно, почему Зеленский не распустит парламент

Все точки над Ї расставил глава парламентской фракции «Слуга народа».

Вероятность, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную раду, составляет меньше 1%. На перевыборах «Слуга народа» не сможет получить такого же преимущества, как в 2019 году.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24″.

По словам Арахамии, сейчас нет никаких причин для роспуска парламента.

«Вы можете посчитать, взять текущие рейтинги и смоделировать картинку Рады будущего. От этого полностью проигрывает «Голос» – он просто исчезает с политической карты. Потом «Слуга народа» теряет 40-45 мандатов. Выигрывает партия Порошенко и ОПЗЖ, «Батькивщина» плюс-минус остается, как есть», – пояснил он.