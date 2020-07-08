На донецкой шахте произошел обвал, есть погибшие

Шахтер погиб из-за обвала в шахте государственного предприятия «Мирноградуголь» шахта «Центральная» в Донецкой области.

«7 июля в 21:16 на шахте «Центральная» в актовом зале Бремсбергского лавового сквера h10 по неизвестным причинам произошел обвал кровли в 70 метрах от конвейера», – говорится в сообщении Минэнергетики.

Отмечается, что горный диспетчер немедленно вызвал оперативный взвод 10-го военизированного горно-спасательного отряда.

Уточняется, что всего в шахте на момент возникновения аварии находилось 35 рабочих, на аварийном участке – 9 рабочих.

Рабочие в шахте были оповещены об аварии и с аварийного участка выведены.

В очаге аварии оказался 1 горнорабочий очистного забоя – Сергей Сергиенко, 1973 года рождения.

«В 21:35 пострадавшего извлекли из-под завала, однако медработники, которые сразу прибыли на место аварии, были бессильны – к сожалению, горняк погиб», – подчеркнули в сообщении.