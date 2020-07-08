На донецкой шахте произошел обвал, есть погибшие
Шахтер погиб из-за обвала в шахте государственного предприятия «Мирноградуголь» шахта «Центральная» в Донецкой области.
«7 июля в 21:16 на шахте «Центральная» в актовом зале Бремсбергского лавового сквера h10 по неизвестным причинам произошел обвал кровли в 70 метрах от конвейера», – говорится в сообщении Минэнергетики.
Отмечается, что горный диспетчер немедленно вызвал оперативный взвод 10-го военизированного горно-спасательного отряда.
Уточняется, что всего в шахте на момент возникновения аварии находилось 35 рабочих, на аварийном участке – 9 рабочих.
Рабочие в шахте были оповещены об аварии и с аварийного участка выведены.
В очаге аварии оказался 1 горнорабочий очистного забоя – Сергей Сергиенко, 1973 года рождения.
«В 21:35 пострадавшего извлекли из-под завала, однако медработники, которые сразу прибыли на место аварии, были бессильны – к сожалению, горняк погиб», – подчеркнули в сообщении.
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