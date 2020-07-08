Ученые поняли, почему снег в Альпах стал розовым

Розовый снег и лед в Альпах являются плохой новостью, когда речь идет о климате и глобальном потеплении.

Итальянские ученые пытаются оценить последствия внезапного порозовения альпийских ледников и связь этого явления с изменениями климата. Непосредственной причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.

«Водоросли сами по себе не опасны, это естественное явление, наблюдаемое весной и летом – как в средних широтах, так и на полюсах», – заявил эксперт отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо Ди Мауро, который исследовал новый феномен на леднике Мортераш в Швейцарии.

Порозовел также итальянский ледник перевала Гавия, который расположен на высоте 2618 метров над уровнем моря, и частично – ледник Презена, знаменитый своим горнолыжным курортом.

В Гренландии эти водоросли преимущественно встречается на западе острова, где наблюдается массовое таяние льда. По мнению исследователей, это не случайно. Обычно белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации. Любое изменение цвета, в частности, из-за водорослей, увеличивает поглощающую способность снежного покрова и активизирует таяние.

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