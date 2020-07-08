ГБР закрыло дело на Порошенко о неоплате налогов
Об этом его адвокат Илья Новиков сообщил в социальной сети Facebook.
Государственное бюро расследований закрыло дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода «Кузница на Рыбальском».
«Уголовное дело по «Ленинской кузне» (одно из 24 «дел Порошенко») сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе», – написал адвокат.
Также Новиков добавил фото документа, подтверждающее закрытие дела.
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