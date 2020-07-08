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14:31 08 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ГБР закрыло дело на Порошенко о неоплате налогов

Об этом его адвокат Илья Новиков сообщил в социальной сети Facebook.

Государственное бюро расследований закрыло дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Уголовное дело по «Ленинской кузне» (одно из 24 «дел Порошенко») сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе», – написал адвокат.

Также Новиков добавил фото документа, подтверждающее закрытие дела.

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