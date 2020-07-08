Ограничение работы ночных клубов введено в рамках карантинных мер, которые распространяются на развлекательные заведения.

Ночные клубы в Украине не будут работать после 23:00. Такое решение в среду, 8 июля, принял Кабинет министров, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, ограничение работы ночных клубов введено в рамках карантинных мер, которые распространяются на развлекательные заведения.

«Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по ограничениям для учреждений культуры и, например, развлекательных клубов ночных. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает», – пояснил министр.

Он напомнил, что сейчас для учреждений культуры, в том числе театров и кинотеатров, существуют ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00.

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