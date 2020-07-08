Политические трупы в военной форме хотят вернуться в политику?

Как генерал выкопал себе политическую яму

В последнее время кто только не пытался пропиариться на теме якобы готовящейся атаки на Украину со стороны Крыма. Сначала появилась информация, что вторжение будет происходить в виде десантных операций с использованием ЧФ ВМФ России. Теперь пошли разговоры о нападении под прикрытием военных учений «Кавказ 2020», запланированных на сентябрь 2020 года.

Горько осознавать, что некоторые политики и активисты используют подобные информационные сенсации для того, чтобы попасть в новостную повестку ведущих СМИ, но на деле они вредят Украине и украинцам. Ситуация складывается, как в басне Эзопа «Лгун» о мальчике, который стерег овец и кричал: «Помогите, волк! волк!» Постоянное нагнетание отвлекает украинские вооруженные силы от текущей ситуации, и в потоке таких новостей легко не заметить достоверные.

Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев, ответственный за крымское направление обороны, были «усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация», и в настоящий момент данных об активизации российских сил со стороны Крыма нет. «Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности ВС РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», — подчеркнул генерал. Боевую службу в регионе перевели на усиленный режим, военные отработали совместные действия с СБУ, Нацгвардией и Нацполицией.

Путин подписал указ!

Неудивительно, что на фоне этого перформанса «всплыл» всем небезызвестный, отправленный нынешней властью на дальнюю полку политической жизни страны, экс-заместитель секретаря СНБОУ генерал Сергей Кривонос. В частности, на своей странице в Facebook на прошлой неделе он написал о необходимости созвать срочное заседание СНБОУ ввиду готовящейся попытки военного вторжения в Украину, а потом еще пару дней не вылазил с телевизора с комментариями похожего характера.

https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/749880019171173

При этом, 6 июля Командующий Объеденных сил ВС Украины генерал Сергей Наев комментируя очередную волну в СМИ об угрозе со стороны Крыма отметил, что на данный момент вероятность угрозы российских войск со стороны оккупированного полуострова преувеличена.

Что это — реальное желание Кривоноса предупредить руководство страны и украинцев о надвигающейся российской угрозе или очередная попытка выбить себе новую должность и вернуться в информационную повестку и политическую жизнь Украины перед выборами в местные органы власти, которые пройдут совсем скоро — в ноябре 2020 года или это уже прицел на парламентские? Несмотря на заслуги и умело созданный образ мачо-спецназовца, а также постоянный акцент во всех интервью Кривоноса на офицерской чести и слове офицера, его слова не стоит брать на веру. Последнее время генерала бросало из одной стороны в другую, как флюгер на ветру — куда политический «ветер» подует сильнее.

Когда президентом Украины был Петр Порошенко, Сергей Кривонос, после того, как он считает не оценили по достоинству его заслуги, активно начал критиковать прошлую власть. Он спровоцировал конфликт с начальником Генштаба генералом Виктором Муженко, пытаясь реализовать свои неудовлетворенные амбиции, а также столкнуть с должности командующего ССО, которую Кривонос по праву считал своей, генерал-лейтенанта Игоря Лунева путем интриганства и подковерных игр.

В 2019 году Сергей Кривонос решил пойти в президенты Украины, на что тогда еще полковника надоумила Юлия Тимошенко. Речь шла о создании политического проекта воинов АТО и регистрации Кривоноса в качестве технического кандидата в президенты Украины. Цель — оттянуть как можно больше голосов волонтеров, воинов и ветеранов АТО от Петра Порошенко. За это якобы полковнику было обещано «теплое» место в первой десятке списка Блока Юлии Тимошенко на очередных парламентских выборах в ВРУ.

С учетом достигнутых договоренностей, Кривонос создал партию «Воины АТО», куда ему удалось подтянуть настоящих украинских патриотов, воинов и ветеранов АТО несмотря на то, что речь шла о его личной инициативе, не связанной с деятельностью ССО и ВСУ.

https://www.facebook.com/usofcom/posts/2330807127150918

Был проведен съезд партии «Воины АТО», были собраны 2,5 млн грн. для внесения залога за Кривоноса и 5 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты Украины. Но уже 6 марта 2019 года, внезапно для своих сторонников, новоиспеченный кандидат отказался от участия в гонке, о чем торжественно написал на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119380462536961&id=100033950223647

Как оказалось, решение было принято после личной встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Якобы после нее кандидат все осознал: «Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразной смену верховного главнокомандующего ВСУ». Надо признать, что Петро Порошенко мастерски сыграл на неудовлетворенных амбициях и желаниях полковника, пообещав тому должность , звание генерала ну и конечно финансовую компенсацию, на что тот и согласился, предав не только Тимошенко, но и участников АТО и украинцев, которых он сагитировал под свои патриотические призывы. Приняв предложение Порошенко Кривонос на несколько дней самоизолировался и отключил все телефоны, тем самым вызвав еще большую волну негодования у своих ближайших сподвижников по партии, с которыми он просто даже не посоветовался и которые узнавали как их кинули из новостей и социальных сетей.

Подлые крысы будут наказаны

12 марта 2019 года Порошенко назначил Кривоноса заместителем СНБОУ. А уже в мае секретным указом дал звание генерала. В политикуме про бывшего кандидата поползли нелицеприятные слухи, но он не взял их в расчет и призвал сторонников «не вступать с провокаторами и исказителями действительной картины в полемику по данному вопросу».

Забавно, но при вручении служебного удостоверения Порошенко сказал Кривоносу: «Очень важная ваша характеристика – это ваша абсолютная нетерпимость к коррупции. И это мое президентское поручение – нулевая толерантность к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, защитили оборонный комплекс от любых нападений или недоверия». На что тот, кто изначально был техническим кандидатом за место в списке БЮТ, а потом «перепродался» за должность, звание генерала и другие преференции, не моргнув глазом ответил: «Те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, уверен, будут наказаны».

Да, и сразу же после назначения Кривоноса в СНБОУ его любовница (с этических соображений не будем называть ее фамилию) стала его секретаршей в этом учреждении, а еще через время обзавелась хорошей новой машиной, видно Петр Алексеевич сполна выполнил свои обещания.

Время делать ставки

Когда на выборах победил Зеленский, Кривонос тут же забыл своего благодетеля — Петра Порошенко. Генерал пытался «наладить мосты» с новой властью и показать свою незаменимость, но там быстро оценили «глубину пустоты» и поняли, что «предавший раз, предаст и дважды». Во избежание скандала Кривоноса решили сделать «свадебным генералом» — заместителем секретаря СНБОУ. Уже 29 ноября 2019 года президент Украины снял его с двух должностей: председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Ввиду этого, вся последующая деятельность «обиженки» Сергея Кривоносова, как и при Порошенко, была направлена на то, чтобы уже дискредитировать власть президента Зеленского и напомнить о себе, чтобы вернуться в информационное пространство и политику. Даже если для этого придется поставить под удар страну и украинцев.

Небывалая активизация генерала также может быть связана с последними событиями в стране. В частности, стало известно о возвращении в большую политику Александра Турчинова, который возглавит избирательный штаб партии «Европейская солидарность». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10157495954818553

Складывается такое ощущение, что генерал надеется опять попасть в команду Порошенко, если начнет активно «мочить» нынешнюю власть. Анонсируя возвращение, Александр Турчинов сказал, что «пришло время забывать старые конфликты и объединяться, чтобы преодолеть все кризисы и неурядицы, обеспечить развитие Украины как могущественного демократического европейского государства». Но вряд ли он имел ввиду тех, кто отворачивается от своих благодетелей в день оглашения результатов выборов.

Поэтому, если это и так, Кривонос заблуждается относительно своего будущего в команде Порошенко — там не прощают предательств. К тому же, своими попытками дискредитировать действующего президента генерал сам себе выкопал политическую яму. В частности, 15 января в интервью «Радіо Свобода» он заявил: «Опять же подбор команды определяет самого руководителя. Но и сейчас [Владимир Зеленский], и предыдущий президент [Петр Порошенко] подбирали тех людей и верили в те сказки, которые пели. Проблема в том, что, к сожалению, это и губило всех предыдущих президентов. И такая угроза сейчас может быть и перед нынешним президентом».

Что касается личных качеств, то генералу и тут нечем похвастаться. Самовлюбленный, постоянно мечущийся между разными политическими силами человек, который давно растерял авторитет не только в украинском политикуме, но и среди волонтеров, воинов и ветеранов АТО — а их доверие дорогого стоит.

К Кривоносу есть еще много вопросов, не касающихся напрямую его политической деятельности.

Например, на прошлой неделе российская пропаганда тиражировала интервью-статью предателя – бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, который рассказал об информационно-психологических операциях, которые проводили ССО и разведки Украины против всех и вся. Так вот, в этих своих откровениях Прозоров говорит, что он был в курсе многого по этому вопросу и у него была достоверная информация, потому что у него был очень информированный источник из ССО. Так это или не так посмотрим, но с военнослужащими ССО Прозоров только общался в АТО, где его закадычным другом для душещипательных бесед был как раз Кривонос.

Но это уже другая история…