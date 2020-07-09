Ученые доказали, что индейцы Южной Америки переплывали Тихий океан

Ученые из Стэнфордского университета (США) нашли доказательства контакта между индейцами Колумбии и полинезийцами на островах в Тихом океане.

Эту же идею ранее выдвигал норвежский исследователь и антрополог Тур Хейердал, который совершил путешествие из Перу на острова Туамоту на плоту



После детального анализа ДНК геномов более 800 полинезийцев и коренных американцев, как современных, так и доисторических, исследователи обнаружили доказательства контакта между этими двумя группами еще в XIII веке нашей эры.

Команда обнаружила признаки генетической примеси, которые они проследили до одного события контакта в то время, и это может означать переосмысление развития островов до того, как европейские торговцы и миссионеры прибыли туда в начале XVIII века.

Самые длинные фрагменты индейского генома со схожим набором мутаций встречались среди жителей Северных и Южных Маркизских островов. Подобные совпадения говорят о том, что их предки первыми встретились с выходцами из Америки. Впоследствии носители этих генов распространялись по Полинезии, двигаясь на юг и юго-восток.

Интересно, что это первое генетическое исследование, которое показало, что начальной точкой контакта для американских путешественников был не остров Пасхи (Рапа-Нуи) – ближайший к Южной Америке остров – а скорее один из восточных полинезийских архипелагов, таких как Южные Маркизские острова.

Эту же идею ранее выдвигал норвежский исследователь и антрополог Тур Хейердал, который совершил путешествие из Перу на острова Туамоту на плоту под названием «Кон-Тики», чтобы показать, что такие путешествия были возможны.

Путешествие Хейердала было вдохновлено легендами островитян, которые считали, что их предки пришли с востока.

Тэги: Тихий океан, индейцы, полинезийцы